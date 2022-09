Scholz premton “boom” në industrinë e hidrogjenit

17:50 13/09/2022

Kriza energjetike me të cilën përballet Europa prej sulmit rus në Ukrainë mund të sjellë revolucion në tregun e energjisë. Kancelari gjerman Olaf Scholz premton “boom” të industrisë së hidrogjenit në Gjermani.

“Ky të jetë një vend ku hidrogjeni mund të përdoret si gazi i së ardhmes për ngrohje dhe për motorët me karburant. Ju premtoj se do të nxisim një “boom” të elektrolizës për ta prodhuar këtu në Gjermani, e për ta importuar më pas nga e gjithë bota, si aktualisht me naftën e gazin”.

Scholz e sheh hidrogjenin si një prej mundësive më të mira për të shkëputur varësinë energjetike të Europës nga importet ruse. Hidrogjeni po ashtu përputhet me politikat për zerimin e çlirimit në atmosferë të dioksidit të karbonit.

Gjatë fjalës së tij, në një takim në Berlin me rastin e ditës së punëdhënësve gjermanë, Kancelari premtoi se deri në fund të 2023-shit do të përmbushen të gjitha nevojat që vendi ka për gaz.

