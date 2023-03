Scholz-Rama: Procesi i Berlinit në Tiranë më 16 Tetor. Përparimi i Shqipërisë, sinjal i mirë

15:34 07/03/2023

Edi Rama dhe Olaf Scholz, pas takimit që patën këtë të martë në Berlin, kanë rënë dakord që në 16 Tetor, Tirana të mirëpresë samitin e radhës së Procesit të Berlinit që mblidhet për herë të parë në një vend të Ballkanit Perëndimor. Vetë kancelari gjerman e vlerëson partneritetin që ofron Shqipëria si një vend i besueshëm, çka siguron se do të përkthehet nga ana e Gjermanisë në mbështetje për integrimin.

“Përparimet e Shqipërisë janë një sinjal shumë i mirë. Thelbi i negociatave është dhe mbetet forcimi i sundimit të ligjit. Prandaj, është mirë që anëtarë të rrjeteve kriminale, por dhe zyrtarë të rangut të lartë në rajon ndërkohë janë paditur dhe janë dënuar. Shqipëria mbështet vendimet e politikës së përbashkët të jashtme të sigurisë së Bashkimit Europian në 100%. Qeveria e drejtuar prej meje është e angazhuar që të mbetet një partner i ngushtë dhe i besueshëm i Shqipërisë”.

Vete kryeministri shqiptar lajmëron se samiti i Tiranës do të sjellë rezultate konkrete për rajonin.

“Do të punojmë së bashku dhe ku zyra e kancelarit do të angazhohet për ta shoqëruar samitin edhe me një forum të rëndësishëm të biznesit, me praninë e bizneseve të rajonit dhe të bizneseve gjermane. E fundit fare, besojmë që në Tiranë do kemi mundësi edhe të deklarojmë marrëveshjen përfundimtare për çeljen e kolegjit europian të Bryzhit (Bruges), në funksion të gjithë rajonit në Shqipëri”.

Kryeministri shqiptar mendon se Shqipëria, edhe pse ka ende shumë për të bërë për t’u integruar, duhet të vlerësohet për shembullin që solli me reformën në drejtësi.

“E kemi ngritur stekën në pikën që s’ka qenë kurrë ndonjëherë, por që edhe vendet e tjera të rajonit duhet të marrin shembull në pikën ku drejtësia nuk do të dijë se nga vjen, nga cili krah i politikës, apo sa pushtet ka apo se sa lidhje ka me pushtetin një individ që duhet të përgjigjet para drejtësisë, por drejtësia bën punën e saj. Natyrisht që ka ende shumë për të bërë, por ama ka ardhur dita që në Shqipëri, njerëz me profil të lartë të lidhur me shumicën qeverisëse, mund të shkojnë para drejtësisë”.

Rama kërkon nga BE më shumë mbështetje financiare për të gjithë rajonin, ndërsa nga Gjermania përsërit se pret që të gjejë mekanizma për të kthyer mbrapsht financimin për përgatitjen e mjekëve që më pas punësohen në sistemin shëndetësor gjerman.

“Duhet të gjejmë mënyra dhe mekanizma që faktikisht Shqipëria të mos jetë financuesi i drejtpërdrejtë i sistemit shëndetësor gjerman. Ndërkohë që i kam shpjeguar kancelarit që studentët tanë të mjekësisë paguajnë 1 të 16 e kostos ndërkohë që të gjithë pjesën tjetër e paguan qeveria.”

Vetë Scholz nuk flet për një zgjidhje konkrete nga ana e qeverisë së tij për këtë çështje.

“Vendi ynë ndihet përgjegjës që nevojën e tij të madhe për vende pune të mos ta mbulojë vetëm nga shtetet të BE, por edhe përtej BE”.

Të dy u shfaqën optimistë për planin franko-gjerman që mund të çojë shumë shpejt drejt marrëveshjes Kosovë-Serbi.

“Ndjesia ime është që tani mund të bëhet realitet ajo që dukej jo e mundur deri tani dhe do ishte mirë për zhvillimin e rajonit dhe për Kosovën dhe Serbinë”, u shpreh Scholz.

“Në këndvështrimin tonë, është një plan absolutisht shumë përmbajtësor dhe njëkohësisht shumë realist, i cili sjell normalizimin e nevojshëm dhe të shumëpritur dhe të cilin të dyja palët duhet ta trajtojnë jo vetëm me seriozitetin maksimal, por edhe me të gjithë kurajon e domosdoshme”, tha Rama.

