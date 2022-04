Schroder kundërshton embargon e naftës ruse

Shpërndaje







14:39 26/04/2022

Ish-kancelari gjerman: Industria jonë ka nevojë për lëndët e para nga Rusia

Ish-kancelari gjerman Gerhard Schroder ka kundërshtuar një embargo të naftës dhe gazit rus, duke paralajmëruar se industria gjermane ka nevojë për lëndë të para nga Rusia.

Në një intervistë me “New York Times”, Schroder tha se Gjermania nuk mund të izolojë një vend si Rusia, as politikisht dhe as ekonomikisht.

“Industria gjermane ka nevojë për lëndët e para që ka Rusia. Nuk bëhet fjalë vetëm për naftën dhe gazin, por edhe lëndat e rralla. Dhe këto janë lëndë të para që thjesht nuk mund të zëvendësohen“, tha ai.

Të premten, kancelari gjerman Olaf Scholz tha në një intervistë me gazetën gjermane “Der Spiegel” se një embargo ndaj importeve të gazit ndoshta nuk do t’i japë fund luftës në Ukrainë.

Mbi 40% e gazit natyror të Bashkimit Europian dhe 25% e konsumit të naftës vjen nga Rusia.

Në Mars, BE-ja shpalosi një plan, në përpjekje për të shkëputur varësinë ndaj karburanteve ruse përpara vitit 2027. Por duket se ky vendim do të jetë i vështirë për t’u marrë nga disa vende brenda bllokut të cilat janë mjaft të varura nga Moska. Austria duket se mund të zvogëlojë varësinë nga gazi rus ndërsa Franca ka paralajmëruar se vendosja e një embargoje të gazit rus mund të ketë pasoja serioze për Europën.

Klan News