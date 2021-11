“S’di anglisht. Pa pasaportë. Ilegalisht”, kapet në Uells shqiptari që punonte në një ‘shtëpi bari’

21/11/2021

Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë në Britaninë e Madhe, pasi është kapur në një ‘shtëpi bari’ në Uells. Sipas mediave vendase i arrestuari është Aldjon Musollari, i cili ishte futur ilegalisht në Uells nga një grup kriminal për të punuar në plantacionin e kanabisit.

Musollari pas arrestimit doli para gjykatës dhe ka treguar se ai nuk dinte anglisht dhe kishte ardhur në Britani në mënyrë ilegale. “Unë nuk flas anglisht. Shqip. Pa pasaportë. Ilegalisht.”, kanë qenë këto fjalët e vetme të tij para gjykatës.

Duke qenë se Musollari pranoi akuzat e ngritura kundër tij, është dënuar me 20 muaj burg, por vetëm 10 muaj do të qëndrojë në qeli pasi pjesën tjetër të dënimit do ta shlyejë me punë në komunitet.

Ndërkohë mediat vendase kanë zbuluar detaje për shtëpinë e barit. Sipas raportimeve bëhet me dije se muret ishin të veshura me pllaka gipsi dhe kishte dhjetëra llamba, thasë më pleh dhe një sistem vaditje.

Brenda shtëpisë ishin më shumë se 120 bimë kanabisi të cilat nëse do të shiteshin mund të kapnin vlerën e 100 mijë Paundve./tvklan.al