“S’dinë të lexojnë apo shkruajnë”/ Sociologia për rezultatet “PISA 2022”: Situata e arsimit për t’u shqetësuar

12:37 07/12/2023

Shqipëria ka shënuar rënien më të madhe në testin e “PISA 2022”, që monitoron performancën e nxënësve në nivel parauniversitar.

Sociologia Entela Binjaku, e ftuar në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ka folur rreth kësaj teme dhe u shpreh se shqetësimi për arsimin në vend duhet të jetë i madh.

Sipas saj, brezi i këtij testi, ka filluar t’i japë rezultatet ose efektet e veta që sot.

Aldo: A duhet të jetë ky një hall, një problem mbarëkombëtar, ku të diskutojmë të gjithë. Apo duhet zanatçinjtë, specialistët që të përcaktojnë. Se këtu flasin të gjithë për gjithçka.

Entela Binjaku: Unë e di që ka në shoqërinë tonë dëshirë të flasin apo të japin mendim. Mendoj që kjo ka dhe një bazë, deri diku të mbështetur. Sepse sot, njerëzit po jetojnë aq shumë të izoluar nga njëri-tjetri dhe raportet sociale i kanë aq të pakta, sa mezi presin që t’u dalë përpara një hapësirë që të shprehin vetveten. Por arsimi, natyrisht, duhet të jetë prioritet kombëtar. Natyrisht, të gjithë duhet të shqetësohen për situatën e arsimit në vend. Siç është arsimi sot, kështu është shoqëria nesër.

Aldo: Ky është një rezultat i një testi që është bërë vjet, apo jo?

Entela Binjaku: Po.

Aldo: Dhe kur parashikojmë ne të hasim hallin e këtij testit. E kam fjalën, ky brezi i këtij testi që ka dalë keq, kur parashikohet të japë efektet e veta?

Entela Binjaku: Po ai edhe sot ka filluar t’i japë. Për shembull, ne dëgjojmë punonjës, sipërmarrës, si të themi, nga fusha e shërbimeve që janë lokalet, të cilët thonë se edhe kur i punësojnë mosha pak më të vogla, nuk dinë as të lexojnë dhe as të shkruajnë. Kështu që shqetësimi duhet të jetë i madh. Këta në çdo çast e japin atë që kanë aty ku janë, por pas 4 vjetësh bëhen gati për të hyrë në universitet edhe do të reflektohet e aty. Më pas ata që do të hyjnë, do e marri si do e marrin atë shkollë dhe kjo do të vijojë vazhdimisht të duket në të gjithë sektorët tani. Ne edhe sot që flasim, vuajmë shumë me njerëz me kapacitete, njerëz që kanë një ekspertizë të sigurtë në atë që bëjnë sepse vijnë nga shkollime të dobëta. /tvklan.al