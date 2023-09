“S’dinin anglisht, mungonte Google, lypësit të jepnin kod”, të papriturat e udhëtimit ekzotik në Kinë

18:40 28/09/2023

Gazetari Rezear Xhaxhiu dhe bashkëshortja e tij, ekspertja e face yoga-s, Laura ndërmorën një udhëtim 1-mujor në Kinë përgjatë verës. Çifti vizitoi disa prej qyteteve të Kinës, destinacione ekzotike dhe eksploroi kulturën e pasur që ofron shteti aziatik.

Në programin “Rudina” në Tv Klan ata ndajnë detajet e këtij udhëtimi, që nga organizimi i cili është kryer muaj më parë, rezervimet, përcaktimi me itineraret, konsultimet me persona që e kanë vizituar pasi gjithçka funksiononte ndryshe. Kënaqësisë së pamasë gjatë udhëtimit iu shtuan edhe disa të papritura që ndryshonin dinamikën e programit të tyre.

Rezear Xhaxhiu: Ky është një vend me shumë të papritura. Për një turist nazeli nuk e përballon dot. Do t’i përmend disa të papritura, për shembull, mungesa totale e gjuhës angleze. Nuk e njihnin as 18-vjeçarët, ndalonim në rrugë për të pyetur për ndonjë…kjo ishte një vështirësi e madhe. Mungesa e të gjitha rrjeteve sociale që janë…

Laura Xhaxhiu: Mungonte Google, ishin të prera. Domethënë, ti nuk…

Rudina Magjistari: Si orientoheshit?

Laura Xhaxhiu: Mos e thuaj.

Rudina Magjistari: Si e gjenit ju adresën e hotelit?

Laura Xhaxhiu: Adresat e hotelit i kisha gjetur më para.

Rudina Magjistari: Pra do super përgatitje se atje ngelke në mes të katër rrugëve.

Laura Xhaxhiu: Po, patjetër do përgatitje dhe kisha futur një sërë aplikacionesh të reja në telefonin tim që t’i kisha independente nga Google, WhatsApp, Instagram, Facebook që të mund të funksionoja dhe të vazhdoja jetën normalisht. Për kinezët ishte okej, po ata i kishin të gjitha në gjuhën e tyre dhe ne s’kuptonim as edhe një gërmë kështu që patjetër duhej të përgatitesha, që nga përkthimi. Isha gjithmonë me një aplikacion që unë flisja në anglisht, tjetri përgjigjej.

Rezear Xhaxhiu: Ajo të hante kohë, ajo të hante nerva, ajo të hante…

Laura Xhaxhiu: Por ia dolëm.

Rezear Xhaxhiu: Vështirësia e dytë, unë po them vështirësitë ti analizoji. Mungesa totale e lekut kesh, pothuajse. Kinezi celularin e kishte portofol, ATM, bankë, gjithçka. Edhe një tufë majdanoz që e merrte, e merrte duke e skanuar, nuk nxirrte lekë.

Rudina Magjistari: Domethënë paguanin me kartë?

Rezear Xhaxhiu: Me celular.

Laura Xhaxhiu: Edhe lypësit kur lypnin, të jepnin kodin. Ose kur blije dy karota, kishe kodin. Për ata ishte super lehtësi, por edhe për ne që ia morëm pak dorën./tvklan.al