Së shpejti nis puna edhe për terminalin verior

16:21 24/07/2022

Veliaj: Në fund të verës përfunojnë punimet për terminalin lindor

Në Tiranë së shpejti do të nisë ndërtimi i terminalit verior. Teksa inspektoi punimet për terminalin lindor në kryeqytet, kryetari i bashkisë Erion Veliaj tha se është vendosur standardi i një stacioni modern udhëtarësh.

“1/3 e trafikut në Tiranë vjen nga juglindja, që na lidh jo vetëm me Elbasanin, Librazhdin, Prrenjasin, Pogradecin, Korçën dhe Ersekën, por edhe me transportin ndërkombëtar nga Greqia, Turqia, Maqedonia dhe distanca të tjera. Kurse, 2/3 e trafikut vjen nga zona e Shqiponjës Për terminalin lindor do të jemi gati ta hapim në fund të verës, kurse për terminalin, te Kthesa e Kamzës, sapo ka nisur gara. Për çdo punë që bën Bashkia e Tiranës, nakatoset politika, futen gjyqtarët me masa sigurie, me letra false hipotekash, me copa dhe çibanë të legalizuara ndër vite, por më në fund edhe aty situata u sqarua dhe së shpejti nisim punën”

Terminali i ri, në afërsi të Unazës së Madhe dhe autostradës Tiranë-Elbasan, do të përbëhet nga mjedise të hapura, hollet, sallat e pritjes së qytetarëve, biletaritë, si dhe ambiente çlodhëse.

“Si në çdo vend modern, do të ketë një vend për të parkuar autobusët, një vend për të bërë ndërrimin me taksi, ose me urbanët e Tiranës, do ketë një vend për të marrë biçikletën, do ketë edhe një vend për të ngrënë sanduiç dhe për të pirë një kafe”, u shpreh kreu i Bashkisë.

Terminali është i projektuar në 14 mijë metra katrorë dhe në të do të stacionohen të gjitha hyrje-daljet e autobusëve ndërurbanë dhe ndërkombetarë, që vijnë nga krahu i rrugës së Elbasanit.

