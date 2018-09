Seanca e jashtëzakonshme, Haradinaj: Mungesa e opozitës nuk e ndihmon Kosovën

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ka thënë se nëse opozita nuk merr pjesë në seancë, kjo nuk e ndihmon Kosovën.

“Ata s’kanë nevojë të marrin pjesë në votim, por duhej të vinin për t’i thënë pikëpamjet e veta. Mosardhja në seancë nuk është ndihmë, duhet të shohin çfarë është në pyetje”, tha Haradinaj në hollin e Kuvendit të Kosovës.

“Ne kemi krizë ekonomike në Kosovë, gjendja ekonomike s’është e mirë, kemi probleme të shumta, por punojmë për Kosovën. As s’ka ndarje as s’do ketë ndarje, as s’ka lëvizje me territore. Votojeni këtë delegacion”, u shpreh Kryeministri.

Haradinaj më pas u pyet nëse i kanë votat për këtë delegacion, por ai u përgjigj me ‘deputetët e dinë’.

Sot është parashikuar të mbahet seanca e jashtëzakonshme parlamentare në Prishtinë për dialogun Kosovë-Serbi në lidhje me debatin e shkëmbimit të territoreve. /tvklan.al