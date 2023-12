Seanca e Parlamentit të Nxënësve, Manastirliu: Kemi arritur një platformë interaktive mes nxënësve dhe politikbërësve

11:03 12/12/2023

Ministrja e Arsimit dhe Sporteve, Ogerta Manasterliu mbajti fjalën e saj në seancën e Parlamentit të Nxënësve që u mbajt ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë ku u shpreh se është arritur një platformë interaktive mes nxënsësve dhe politikbërësve.

“Dua të falenderoj të gjithë anëtarët e Parlamentit të Nxënësve të legjislaturës së dytë dhe ju uroj suksese të 140 deputetëve të parlamentit më të veçantë në botë atij të nxënësve që sot çel legjislaturën e tretë. Ky parlament ka përfshirë me qindra mijëra nxënës të sistemit tonë arsimorë, mësuesit gjithashtu në një proces transparent.

Një prej organeve më të rëndësishme të punës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, një prej strukturave që ka treguar jo vetëm qëndrueshmëri, por ka demostruar atë që ne duam të arrijmë, një platformë interaktive të komunikimit mes nxënësve dhe politikbërësve për të rritur pjesëmarrjen në qeverisje të atyre që ne ju ofrojmë shërbimet arsimore. Jam shumë e kënaqur që sot ju keni në përbërje shumë nga ata që sot janë nxënës që ne na bëjnë krenar.”

Manastirliu gjatë fjalës së saj vlerësoi faktin që Parlamenti i Nxënësve ka në përbërje të saj edhe nxënës me aftësi speciale dhe përfaqësues të minoriteteve. Ministrja theksoi faktin që Parlamenti i Nxënësve ka mbi 70% të përbërjes së tij vajza, ku u shpreh se barazia gjinore po rritet dita ditës.

“Ky Parlament i Nxënësve ka në përbërje të tij edhe nxënës me aftësi speciale, përfaqësues nxënës të minoriteteve. Parlamenti i Nxënësve ka mbi 70% të përbërjes së tij vajza. Ju e dini që në qeveri ne jemi më shumë gra dhe gjithashtu edhe në Parlament po rritet përqindja e grave. Barazia gjinore në të gjitha proceset që kanë të bëjnë më vendimmarrje politike po rritet dita ditës.

Parlamenti i Nxënësve është organi më i lartë përfaqësuaes i qeverive të nxënësve në këtë nivel dhe ka për qëllim fuqizimin e pjesëmarrjes së nxënësve dhe të gjithë proceseve që lidhen me politikat, programet dhe në tërrësi më përmirësimin e proceseve arsimore. Kemi qëllim parësor interesin më të lartë të fëmijëvë dhe ju nxënësit jeni aletati ynë më i madh në këtë drejtim.”

Ndër të tjera Manatirliu tregoi edhe përfitimet e nxënësve nga ky Parlament.

“E para do të përfshiheni në këtë organizim duke fituar aftësitë drejtuese. Do të krijoni një ide më të qartë për demokracinë, proceset ligjvënëse dhe kontributin që secili mund të japë në shoqëri. Kam besimin që ju mund të bëni më të mirën për të përfaqësuar zërin tuaj dhe të shokëve tuaj që ju kanë besuar që këtë zë të tyre ta transmetoni në organin më të lartë të vendimmarjes për ta që është Parlameti i Nxënësve. Jam e bindur që ju do ta pasuroni këtë legjislaturë me ide, sugjerime, projekte, aktivitete dhe adresim të problematikave të ndryshme të cilat në do t’i marrim dhe do t’i përkthejmë në programe dhe politika për përmirësimin e sistemit arsimor.”

Gjithashtu në fjalën e saj ministrja falenderoi edhe kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikolla që ka hapur dyert e Kuvendit për nxënësit si dhe dy ministret, Elisa Spiropali dhe Bora Muzhaqi të cilat ishin të pranishme në seancën e Parlamentit të Nxënësve./tvklan.al