Sedloski optimist: Do të bëjmë mirë

Shpërndaje







23:55 08/04/2023

Trajneri maqedonas prezantohet të kuqeblutë, ka një mesazh për futbollistët

Vllaznia do të presë Erzenin në stadiumin “Loro Boriçi” në takimin e javës së 28 të kampionatit shqiptar.

Kjo do të jetë sfida e parë e trajnerit Goce Sedloski në stolin e kuqebluve. Drejtori sportiv i klubit shkodran Vioresin Sinani prezantoi trajneri ri.

Ndërsa trajneri Sedloski tregoi ndjesitë pas marrjes së detyrës dhe synimet që ka deri në fund të sezonit.

“Kam luajtur vetëm një herë në Shqipëri, por nuk e mbaj mend nëse ka qenë në Shkodër apo në një qytet tjetër. Jam shumë i kënaqur që jam bërë trajner i Vllaznisë. Kur erdha këtu, më thanë që ekipi ka qenë shumë mirë. Unë e di mirë se çfarë klubi është Vllaznia, e di që ka pasur krizë rezultatesh. Kam dy tre ditë që jam këtu, janë shumë pak për mua, megjithatë gjërat do të rregullohen. Por lojtarët duhet që të mbështeten tek unë dhe unë te lojtarët. Do të punojmë fort këtu dy muaj, që të arrijmë aty ku do klubi. T’i marrim ndeshjet me radhë, sfida që do të kemi ndaj Erzenit është e vështirë. Nga ajo që kam parë këto ditë në stërvitje, lojtarët i kemi të mirë, por ata duhet të bëjnë çfarë u them. Nuk do të bëj ndryshim dratik, por t’i marrim gjërat me radhë”.

Kuqeblutë kanë gjashtë takime radhazi në kampionat që nuk fitojnë, ndërsa janë të katërtit në renditje në kuotën e 38 pikëve.

Ndërsa shijakasit pozicionohen një vend më poshtë, me 1 pikë më pak, e vijnë pas hubmjes me Tiranën 3-1.

Klan News