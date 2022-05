Sefa fiton etapën e parë

22:17 31/05/2022

Çiklisti triumfoi në garën Tiranë-Korçë me gjatësi 161.1 km të rrethit të 79 çiklistik të Shqipërisë

Ylber Sefa është fitues i etapës së parë Tiranë-Korçë me gjatësi 161.1 km të rrethit 79-të çiklistik të Shqipërisë.

Në mesin e Qafë-Thanës 4 çiklistë u shkëputën nga 21 çiklistë të tjerë dhe për më shumë se 75 km ecën së bashku për të hyrë në finishin e Korçës.

Pasi kaluan Grabovicën, çiklisti rumun Kristian Raileanu u përpoq të kalonte Ylber Sefën që kryesonte, ndërsa Demiri mbajti nën kontroll anglezin Erçi Kross. 5 km pa hyrë në qytetin e Korçës, të 4 çiklistët u ribashkuan edhe njëherë e luftuan drejt finishit.

Në metrat e fundit çiklisti shqiptar Ylber Sefa u ngrit mbi biçikletë dhe preku i pari finishin me kohën 3 orë 54 min 05 sek me një shpejtësi mesatare 41.3 km në orë. Kohë të njëjtë me fituesin regjistruan edhe tre çiklistët e tjerë.

Sefa tregoi edhe taktikën e zgjedhur për të qënë fitues i etapës së parë. Rumuni Cristian Raileanu që doli i dyti tha se ishte i lumtur që u bë pjesë e garës, edhe pse u bashkua vetëm pak momente pasi zbriti nga avioni.

Tre ekipe nuk kanë arritur të bëhen pjesë e rrethit 79 çiklistik pasi kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

