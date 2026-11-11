Eksperti i ekonomisë Neritan Sejamini ka ngritur pikëpyetje mbi arsyet e dobësimit të euros në Shqipëri, duke argumentuar se kursi i këmbimit nuk shpjegohet vetëm nga faktorët e zakonshëm ekonomikë.
I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Sejamini u ndal te të ardhurat nga turizmi, remitancat, investimet e huaja dhe flukset e tjera valutore, të cilat ndikojnë në ofertën dhe kërkesën për euro në treg. Sipas tij, duke marrë në konsideratë këta faktorë, monedha europiane duhet të kishte një ecuri tjetër, ndërsa zhvlerësimi i saj lidhet edhe me faktorë informalë, që ndikojnë në ekonominë shqiptare.
“Euro duhet të ishte forcuar sipas faktorëve ekonomikë. Euro është dobësuar dhe faktorët janë të tjerë, që janë kryesisht informalë”, u shpreh Sejamini.
Sipas tij, një pjesë e parave që hyjnë në Shqipëri nuk kalojnë përmes sistemit bankar, por mbërrijnë në formë cash-i dhe më pas investohen në pasuri të paluajtshme dhe sektorë të tjerë.
Sejamini ngriti shqetësimin se Shqipëria është kthyer në një vend ku pastrohen shuma të mëdha parash, duke e konsideruar këtë një faktor që duhet marrë në konsideratë për të shpjeguar zhvillimet në tregun valutor.
/tvklan.al