Sejko: 70% e popullatës me llogari bankare

13:22 20/03/2023

Edukimi financiar tek brezi i ri, Sejko: U shërben të rinjve për të gjykuar sa më mirë për organizimin e financave

Në ambientet e Bankës së Shqipërisë u hap “Java e Parasë 2023”, që synon ndërgjegjësimin e brezit të ri për vendimet financiare të mirëmenduara. Guvernatori Gent Sejko u shpreh se edukimi financiar i shoqërisë ka rol thelbësor në ekonomi.

“Edukimi financiar u shërben të rinjve për të gjykuar sa më mirë për organizimin e financave, kursimet, investimet e për t’u përgatitur për jetën e tyre. Do u shërbente dhe shtresave të tjera për një vendimmarrje sa më të mirë për investime e kursimet e tyre. Marrëdhënia me bankat e një përfshirje më e mirë financiare do zbuste dhe pabarazinë ekonomisë mes shtresave të popullsisë.”

Sipas Sejkos, edukimi financiar ka sjellë një rritje prej 70% të popullatës që kanë llogari bankare.

“Numri i popullsisë, përqindja që punon me bankat ka arritur në 70%. Pra 70% e popullsisë ka sot një llogari bankare. Kjo është një shifër e mirë krahasuar me periudhat e mëparshme.”

Tema e Javës Globale të Parasë për 2023 është “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!” dhe do ketë aktivitete të shumta me fëmijët e shkollave.

