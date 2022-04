Sejko: Çmimet, të rritura deri në fund të 2022-shit

12:36 05/04/2022

Guvernatori i BSH thirrje bizneseve të marrin masa për të amortizuar goditjet e krizës

Çmimet do të vijojnë të jenë në nivelet e larta deri në fund të këtij viti.

Kështu ka deklaruar guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko në një konferencë ku prezantoi Raportin e Tranzicionit.

“Sulmi ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës dhe sanksionet e vendosura kanë sjellë një rritje të shpejtë të çmimeve, të naftës, të produkteve energjetike dhe të lëndëve të para të tregjeve ndërkombëtare. Ndonëse pasiguria është e konsiderueshme informacioni i disponuar sugjeron që këto çmime do të vijojnë të mbeten të larta të paktën edhe gjatë pjesës së mbetur të vitit 2022. Në vija të përgjithshme, ekonomia do të përballet me kosto shtesë për familjet bizneset dhe bilancet e sektorit publik në një horizont kohor jo të shkurtër. Projeksionet tona sugjerojnë që inflacioni pritet të qëndrojë mbi objektiv, për pjesën më të madhe të dy viteve të ardhshme. Politikat m duhet të mbrojnë nga pasojat e goditjes shtresat më në nevojë të shoqërisë dhe segmentet më të brishta të ekonomisë”, u shpreh Sejko./tvklan.al