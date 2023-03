Sejko në Shkollën Ekonomike të Londrës

22:48 30/03/2023

Guvernatori i BSH: Ekonomitë e vogla u përballën me sfida

Në kuadër të bashkëpunimit që Banka e Shqipërisë ka me Shkollën Ekonomike të Londrës u mbajt një leksion me fokus situatën ekonomike globale me pjesëmarrës ekspertë ndërkombëtarë, akademikë të Universitetit, si dhe studentë të huaj e shqiptarë.

Gjatë leksionit, Guvernatori Gent Sejko diskutoi mbi sfidat ekonomike dhe financiare me të cilat përballen ekonomitë e vogla të hapura të Ballkanit Perëndimor dhe në veçanti Shqipëria në rrugëtimin drejt BE-së dhe implikimet që paraqesin sfida të tilla për politikat monetare.

Sa i përket Shqipërisë, Sejko theksoi se njësoj si vendet e rajonit, edhe vendi ynë u përball me goditje të importuara nga BE-ja.

Klan News