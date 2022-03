Sejko: Rritja e çmimeve në botë ndikon edhe në tregun vendas

20:10 23/03/2022

Sikundër në tregjet ndërkombëtare edhe Shqipëria nuk do t’i shpëtojë rritjes së çmimeve për shkak të sanksioneve të vëna ndaj Rusisë. Guvernatori i Bankës Qëndrore Gent Sejko foli për rritje të inflacionit në nivelet 3.7-3.9% për 3-mujorin e parë të këtij viti, i ndikuar nga rritja e çmimeve ushqimore dhe ajo e naftës.

“Ekonomia botërore po përballet dhe do të vijojë të përballet me çmime të larta të ushqimeve, të lëndëve të para dhe të produkteve bazë. Këto goditje do të transmetohen edhe në Shqipëri. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi rritje në tremujorin e pare. Ecuria e inflacionit në Shqipëri është ndikuar nga rritja e çmimeve të artikujve ushqimorë, të naftës, dhe të kostove të prodhimit e të transportit”.

Përkundrejt kësaj situate ku ulja e normës së inflacionit duket e pamundur dhe në një kohë kur sinjalet për rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare do të mbeten të larta, Banka Qëndrore thotë se ekonomia vendase ka shfaqur shenja rimëkëmbjeje.

“Rritja ekonomike është pasqyruar në rritje graduale të punësimit dhe përshpejtim të ritmit të rritjes së pagave. Të dhënat e INSTAT-it tregojnë se punësimi u rrit me 2.1% në terma vjetorë gjatë 3-mujorit të katërt të vitit 2021, ndërsa paga në sektorin privat u rrit me 10.2%”.

Për t’u përballur me këtë realitet të ri, Këshilli Mbikqyrës vendosi të rishikojë projeksionet për të ardhmen dhe të rrisë normën bazë të interesit të Lekut nga 0.5% në 1%.

Tv Klan