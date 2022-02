Sejko shpalos prioritet për mandatin e ri

15:14 23/02/2022

Guvernatori: Prioritet stabiliteti i çmimeve dhe nxitja e formalizimit

Komisioni i Ekonomisë zhvilloi seancën dëgjimore me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, si kandidat i propozuar nga Presidenti për një mandat të dytë 7-vjeçar në këtë detyrë.

Guvernatori Sejko shpalosi prioritetet kryesore që kanë të bëjnë me stabilitetin e çmimeve dhe kreditimin financiar për ekonominë.

“Prioriteti i parë ka të bëjë me politikën monetare dhe stabilitetin e çmimeve. Si Guvernator i Bankës së Shqipërisë, jam kujdesur e do të kujdesem që sasia dhe kostoja e parasë në eknomi, të mundësojnë stabilitetin e çmimeve, rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe përmirësimin e mirëqenies. Në kontekstin afatshkurtër, sfida kryesore do të jetë adresimi i presioneve inflacioniste që vijnë nga rritja e çmimeve në tregjet botërore. Prioriteti i dytë ka të bëjë më mbikëqyrjen dhe rregullimin bankar, në funksion të forcimit të mëtejshëm të stabilitetit financiar të vendit. Në këtë prizëm, objektivi i punës sime do të jetë: krijimi i të gjitha premisave për nxitjen e kreditimit të shëndetshëm të ekonomisë”.

Prioritet tjetër i shpallur nga Sejko para deputetëve në komison ishte edhe formalizimi i ekonomisë dhe lufta ndaj infomalitetit.

“Prioriteti i tretë do të jetë nxitja e formalizimit dhe rritja e edukimit dhe e përfshirjes financiare. Shkalla relativisht e lartë e informalitetit në ekonominë shqiptare sjell pasoja serioze negative, nëpërmjet cenimit të konkurrencës, frenimit të produktivitetit, rritjes së pasigurisë në marrëdhëniet tregtare e financiare, si dhe reduktimit të të ardhurave publike. Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë duhet të vijojë të punojë për rritjen e formalizimit të ekonomisë. Prioriteti i katërt do të jetë mbështetja e integrimit europian. Ndonëse hapja dhe shpejtësia e këtij procesi do të varet në një masë të madhe nga partnerët tanë europianë, detyra jonë si autoritete shqiptare është të procedojmë pa asnjë vonesë dhe hezitim në të. Në këtë kontekst, mendoj se Banka e Shqipërisë duhet të vijojë të mbetet në rolin e paraprijësit të procesit”.

Sejko nënvizoi se gjatë mandatit të shkuar politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka bërë një hop të dukshëm cilësor dhe ka patur në fokus ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, me një nivel mesatar inflacioni prej 3% në afatmesëm dhe afatgjatë.

Klan News