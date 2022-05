“Sekret” përfaqësoi Shqipërinë në Eurovision, “shpërthen” Mertiri: Vulgar dhe ordiner

Shpërndaje







23:02 16/05/2022

Sociologu Ergys Mertiri është shprehur se kënga “Sekret” me të cilën këngëtarja Ronela Hajati përfaqësoi Shqipërinë në “Eurovision” është “i dobët dhe vulgar”.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Mertiri ka thënë se kënga kishte probleme me tekstin, orkestrimin, baletin dhe me veshjen.

Ergys Mertiri: Për mua ajo nuk është art, hyn tek produktet komeraciale, por edhe si produkt komercial është shumë i dobët. Përveç se i dobët është edhe vulgar dhe ordiner në kuptimin që nuk ofron asgjë që të të lërë dhe të përftosh shije në estetikë. Pikë së pari aty nuk ka këngë, aty ka vetëm disa ulërima, nuk thotë asgjë. Teksti pikë së pari nuk ka poezi, varg, nuk ka as kuptim.

Fjodora Fjora: Po të na e shpjegoje se çfarë kuptimi kishte bananja, unë pranoj diskutim. A ke parë një këngë tjetër nga Eurovisioni të lutem dhe ke dëgjuar tekstin e saj?

Ergys Mertiri: Pikë së pari, fakti që edhe të tjerët bëjnë vulgaritete, nuk është justifikim që edhe ne të bëjmë budallallëqe si të tjerët. Ne kishim problem dhe me tekstin dhe me këngën dhe me muzikën dhe me orkestrimin dhe me baletin dhe me veshjen. Nuk kishim asgjë ku ta kapje atë këngë. Teksti nuk kishte kuptim./tvklan.al