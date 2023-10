Sekretari i Jashtëm britanik flet në “Opinion” për samitin e Berlinit, tregon çfarë i bëri përshtypje

23:08 17/10/2023

Sekretari i Jashtëm britanik James Cleverly ka dhënë një intervistë ekskluzive për Blendi Fevziun në “Opinion” këtë të Martë. Teksa lavdëroi Shqipërinë turistike, ai foli më në detaje për zhvillimin e samitit të Berlinit në Tiranë.

Sipas Cleverly në fokus të takimit mes liderëve europianë ishte padiskutim integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE dhe garantimi i paqes në rajon, duke veçuar më tej një moment që i bëri shumë përshtypje.

Fevziu: Z. Sekretar i Jashtëm, mirësevini në Shqipëri!

Cleverly: Faleminderit. Është bukur të jesh këtu!

Fevziu: Si ishte udhëtimi juaj?

Cleverly: I mrekullueshëm. Është hera ime e parë në Shqipëri.

Fevziu: Jeni pak vonë.

Cleverly: E di, e di. Pamja e maleve, e vijës bregdetare kur po afroheshim, udhëtimi përmes hapësirave deri sa u futëm në kryeqytet, ishte vërtet një përvojë e mrekullueshme për mua.

Fevziu: Shpresoj të ktheheni për pushime këtu!

Cleverly: Do ta planifikoj!

Fevziu: Është një destinacion i bukur gjatë verës.

Cleverly: Dhe numri i turistëve është rritur vitet e fundit…

Fevziu: Numri po rritet çdo ditë e më shumë. Mund t’ju pyes për samitin e Berlinit? Si ishte samiti? Cili ishte diskutimi më i rëndësishëm që keni pasur gjatë samitit?

Cleverly: Ishin një sërë gjërash. Diskutuam për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe integrimin e tyre më të madh në komunitetin evropian, pulsin e Bashkimit Evropian, por edhe të familjes evropiane, për t’u siguruar për ruajtjen e paqes dhe, fatkeqësisht, kjo është një pjesë e botës ku kemi parë konflikt kohët e fundit, kështu që po punojmë për vendosjen e paqes, por edhe për zhvillimin ekonomik. Pra, pati shumë gjëra pozitive në takim, dhe mendoj se u zhvillua në një klimë kryesisht të mirë.

Fevziu: Kam qenë 22 vjeç kur filluam të flisnim për integrimin në BE, tani jam 54 vjeç dhe nuk jam i sigurt nëse do të jem në jetë derisa të bëhemi anëtarë me të drejta të plota të Bashkimit Evropian. A mendoni se jemi pak me vonesë?

Cleverly: Kjo ishte një nga temat e bisedës, folëm rreth asaj se sa kohë i duhet një vendi që të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, gjithë jeta e njeriut që nga rinia….Një nga gjërat që më bëri shumë përshtypje ishte…kryeministri Edi Rama kur shfaqi një video në fillim të takimit, ku tregohej transformimi i Shqipërisë nga vitet ‘60, ‘70, ‘80 dhe kjo më la mbresë të thellë, se ky është një vend me ambicie domethënëse, me energji të vërtetë, dhe një vend që mund të vendosë të bëjë gjëra të mahnitshme. Tani, Britania e Madhe nuk është më anëtare e Bashkimit Evropian, kështu që do të ishte gabim që unë të komentoja shpejtësinë e procesit, por nga këndvështrimi i Mbretërisë së Bashkuar, ne jemi shumë të prirur për të zhvilluar një marrëdhënie më të fortë me Shqipërinë. Marrëdhënia është në nivelin e duhur, por mundësitë janë për ta bërë edhe më të mirë./tvklan.al