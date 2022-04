Veliaj: Korsi të dedikuara autobusi në Tiranë

Shpërndaje







13:54 13/04/2022

Projekti i ri, në bashkëpunim me dy agjenci gjermane

Linjat e shpejta të transportit publik, përmes korsive të dedikuara është projekti ambicioz i Bashkisë së Tiranës për metropolin shqiptar.

Projektin më të ri e bëri publik kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj gjatë takimit që zhvilloi me Sekretarin Parlamentar të Shtetit pranë Ministrisë Federale gjermane për Zhvillimin Digjital dhe Transportit, Oliver Luksiç.

“Duam që bashkë me GIZ-in dhe KFW-në të investojmë në linjat e dedikuara, në atë që quhet “Bus Rapid Transit”, pra tranzit i shpejtë me autobus. Në rrugët e Tiranës kemi bërë disa pilotime, në mënyrë që linjat kryesore, si Kinostudio, Porcelani, Unaza dhe Tirana e Re, të kenë linja të dedikuara autobusësh, për t’u siguruar që kush zgjedh këtë mjet transporti, të arrijë më shpejt në destinacion, sesa ata që zgjedhin makinën e tyre private dhe u duhet të presin në trafik bashkë me 200 mijë makinat e tjera”.

Nga ana e tij, zyrtari gjerman vlerësoi ndihmën që po japin dy agjencitë gjermane në mënyrë që Tirana të bëhet sa më dixhitale dhe elektrike në fushën e transportit.

“Jemi vërtet tepër të impresionuar për mënyrën se si është zhvilluar Tirana. Sigurisht, rritja, zhvillimi, sjell gjithashtu edhe dhimbjet e veta dhe pikërisht për këtë arsye bëhet edhe më e rëndësishme që edhe planifikimi urban të jetë sa më i saktë dhe sa më i kujdesshëm”.

Kryebashkiaku Veliaj vlerësoi bashkëpunimin me dy agjencitë gjermane në përmirësimin ndjeshëm të transportit publik në Tiranë.

Tv Klan