Sekretari i Thesarit të SHBA-ve, Scott Bessent, është zhvendosur me urgjencë në një bazë ushtarake pas kërcënimeve direkte me jetë nga Irani.
Vendimi u mor pasi publikimi i fotos së rezidencës së tij në Uashington ekspozoi sigurinë e tij.
Bessent udhëheq fushatën e ashpër të sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit. Departamenti i Thesarit konfirmoi se zyrtari i lartë nuk do të zmbrapset nga kërcënimet e regjimit iranian.
Megjithatë ekziston frika se shërbimet sekrete iraniane janë organizuar për të kryer sulme të fshehta ndaj objektivave të Shteteve të Bashkuara nëpër botë si hakmarrje për fushatën ushtarake dhe sanksionet e ashpra ekonomike.
Një prej rasteve është edhe tentativa e dështuar e shtatorit ndaj bazës ushtarake ajrore amerikane në Feirford të Britanisë së Madhe.
Departamenti amerikan i drejtësisë ka ngritur akuza ndaj tre operativëve iranianë, të dyshuar si organizatorë të sulmit.
Ata akuzohen për organizimin e gati 20 sulmeve terroriste në SHBA dhe Europë.
Një nga të akuzuarit koordinonte komplotet përmes mesazheve të koduara direkte nga një burg në Nju Jork.
Rrjeti i tyre kreu zjarrvënie, shpërthime dhe sulme me armë të ftohta, përfshirë plagosjen e dy burrave hebrenj në Londër. Teherani i ka mohuar kategorikisht akuzat, duke i quajtur ato spekulime të pabazuara.
/tvklan.al