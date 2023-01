Sekrete familjare – Episodi 10

23:00 06/01/2023

Çfarë sekretesh tjera do të zbulohen gjatë marrjes në pyetje të kunatit të Xhejlinit?

Nurxhan zbulon para prokurorit Pars që Inxhi ka pasur lidhje me bashkëshortin e saj.

Çfarë ka ndodhur me ta natën që Inxhi u vra? Xhejlin dhe Ilgaz do të zbulojnë një tjetër provë që do të inkriminojë Çinarin.