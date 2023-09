Sekrete familjare – Episodi 171

Shpërndaje







23:00 23/09/2023

Ilgaz, Eren dhe Xhejlin, të cilët po shqyrtojnë me kujdes çdo të dhënë vendosin të vazhdojnë me zgjidhjen e misterit që sillet rreth Çetinit.

Ajlin do t’i ndihmojë ata për t’i ngritur atij një kurth.

Një kërcënim tjetër do të vijë për Ilgazin. Më çfarë sprove do të përballet ai kësaj here?