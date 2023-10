“Sekrete të errëta”, loja që shkaktoi shumë të qeshura, situata erotike dhe adrenalinë në vilë!

20:13 09/10/2023

Haris dhe Aleksandros kanë krijuar lojën ‘Sekrete të errëta’, me pyetje dhe sfida për ishullorët. Qëllimi i lojë sipas tyre ishte të afronin çiftet më shumë dhe të bënin diçka ndryshe nga ditët e tjera.

Sfidat ishin të ndryshme si: Puth çiftin që mendoni që është me strategji, fol sexy më një ishullorë për 10 sekonda, bëj masazh ishullorit që do për 30 sekonda, lëpij ishullorin që do në qafë, puth për 30 sekonda në trup ishullorin që do dhe shumë të tjera.

Ajo që na ra në sy ishte që Aleksandros zgjodhi Eridën për të realizuar sfidën dhe jo Uedën. Harisi zgjodhi Uedën për të realizuar një kërcim dhe Xhesika zgjodhi të puth Arlindin si ishullorin që do në vilë.

Episodet ditore të Love Island Albania transmetohen çdo ditë në orën 18:20, në Tv Klan./Love Island Albania