Sektori energjetik drejt daljes nga emergjenca

20:37 22/12/2023

ERE: Bilanc pozitiv i prodhimit, bie konsumi familjar

Me mbylljen e vitit për qytetarët shqiptarë merr fund edhe gjendja e emergjencës në sektorin energjetik, e cila u shpall në Tetor të vitit 2021 nga kryeministri Edi Rama, pas një situate alarmante të ndikuar nga rritja e çmimeve në tregjet botërore, si pasojë e luftës në Ukrainë.

Sipas të dhënave nga enti rregullator i energjisë totali i burimeve të gjeneruara arrin në 7.1 mln MW/h energji të prodhuar duke e tejkaluar sasinë e gjeneruar gjatë vitit të kaluar prej 7 mln MW/h energji.

Ky 10 mujor u mbyll me një bilanc pozitiv për prodhimin neto publik, pasi KESH prodhoi 4.3 mln MW/h energji, nga të cilat sasia prej 467 mijë MË/h u ble në treg të liberalizuar.

Reshjet e muajve të fundit kanë sjellë një ecuri pozitive të situatës hidrike, pas së cilës KESH ka zhvilluar në sërë ankandësh për shitje energjie ku vetëm për muajin Nëntor të ardhurat kapin vlerën e 10.8 mln Eurove.

Sa i takon prodhimit nga centralet fotovoltaike, sasia e energjisë vijon të mbetet e ulët në raport me prodhimin e burimeve hidrike. Sipas raportit energjia diellore arriti prodhimin e 55 678 MW/h energji, duke shënuar rritje të lehtë në raport me vitin 2022, ku në një vit u prodhua 51 260 MË/h energji.

Klientët familjarë nga ana tjetër kanë ulur konsumin ndryshe nga muajt e verës në masën me të paktën 10%, duke e çuar konsumin ne 210,164 MW/h, ndërkohë që me rritje raportohet konsumi i klientëve buxhetorë me 10,999 MW/h.

Që pas miratimit të vendimit fillestar në vitin 2021, qeveria ka shtyrë disa herë gjendjen e emergjencës, teksa vendimi i fundit e linte në fuqi deri në datën 31 Dhjetor të këtij viti. Ndërkohë që, deri më tani nuk është miratuar një vendim i ri për shtyrjen e saj.

