Sektori i energjisë “i paralizuar”, UNICEF: 7 milionë fëmijë rrezikohen në Ukrainë

Shpërndaje







16:27 14/12/2022

Sulmet ruse që synojnë infrastrukturën energjetike të Ukrainës paraqesin rreziqe në rritje për pothuajse të gjithë fëmijët në Ukrainë, pasi temperaturat vazhdojnë të bien me afrimin e dimrit në vend.

Paralajmërimi erdhi nga UNICEF që thotë se pothuajse 7 milionë fëmijë nuk do të kenë të siguruar ngrohjen.

“Me ndërprerjen e herëpashershme të energjisë elektrike, fëmijët do të përballen me të ftohtin ekstrem dhe temperaturat mund të bien deri në -20 gradë Celsius. Shumë shkolla janë shkatërruar ose dëmtuar dhe ata s’kanë akses as në arsim”-thekson në një deklaratë Fondi i OKB-së për Fëmijë. Për më tepër, spitalet mund të mos jenë në gjendje të ofrojnë shërbime bazë dhe sistemet e gabuara të ujit rrisin rreziqet tashmë jashtëzakonisht të larta të pneumonisë, gripit sezonal, sëmundjeve të shkaktuara nga uji dhe COVID-19.

“Dhe përveç kërcënimit direkt që vjen nga kushtet e ftohta, fëmijëve u privohet gjithashtu aftësia për të mësuar ose mbajtur kontakte me miqtë dhe të afërmit e tyre, gjë që e vë në rrezik të madh shëndetin e tyre fizik dhe mendor“, tha gjithashtu drejtori i UNICEF.

Deri më tani, 40% e kapacitetit të prodhimit të energjisë në Ukrainë është shkatërruar dhe pavarësisht riparimeve, sistemi energjetik i Ukrainës ishte në gjendje të plotësonte vetëm 70% të kërkesës më 28 nëntor, kur konsumi arriti kulmin, thotë Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare.

Aktualisht, UNICEF-i specifikon se i duhen 1.1 miliardë dollarë për të përmbushur nevojat imediate dhe afatgjata të 9.4 milionë njerëzve, përfshirë 4 milionë fëmijë, për të ofruar, mirëmbajtur dhe zgjeruar shërbimet bazë shëndetësore, ushqimin dhe mbrojtjen e fëmijëve./ tvklan.al