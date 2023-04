Sektori i turizmit ka nevojë për 30 mijë punonjës

14:43 19/04/2023

Kasa: Viti 2023 pritshmëritë tona për 35% më shumë turistë. Jemi në limitet e kapaciteteve pritëse

Në prag të nisjes së sezonit veror, kreu i Unionit Turistik Shqiptar, Rrahman Kasa ngre si shqetësim mungesën e kapaciteteve pritëse dhe sidomos të fuqisë punëtore. Sipas tij ky sektor ka nevojë për mijëra punonjës.

“Ka gati rreth 30 mijë vetë që ka nevojë turizmi, të kualifikuar dhe të pakualifikuar. Ne do kemi rritje të numrit të turistëve, por problemi është nëse ne do të marrim apo jo përshtypjet më të mira nga ky numër i madh turistësh sepse nuk është vetëm numri. Turizmi ka standarde, turisti vjen nga një vit pune i lodhshëm dhe a do ta gjejë atë relaksim, kjo është pjesa që ne do të na shqetësojë në maksimum.”

Prenotimet sipas Kasës janë disa herë më të larta se viti 2022.

“Shifrat janë shumë optimiste dhe kemi një kërkesë të shtuar. Vetëm muajin e fundit kemi pasur shtim kërkesash për turizmin e organizuar. Ngelet për t’u parë, situata është pozitive, e sigurt që do të kemi më shumë turistë se viti i kaluar.”

Turistët nga Europa janë ata që dominojnë.

“Tregu polak është tregu më i madh, çek, baltik, hungarez, por edhe nordik. Vijnë nga mesi i Majit deri nga fundi i Nëntorit.”

Gjatë vitit 2022 sipas INSTAT në Shqipëri hynë 7.5 milionë turistë, këtë vit pritet që shifra të jetë mbi 9 milionë.

