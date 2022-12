Sekuestroi padrejtësisht pronën, nis hetimi për përmbaruesin Alimadhi

21:20 01/12/2022

Para disa ditësh “Stop” transmetoi denoncimin e zonjës Rina Qyra ( Hajrie). Ajo është debitore, pasi nuk ka shlyer dot një kredi që ka marrë. Kjo çështje ka kaluar te Micro Credit Albania, që merret pikërisht me “kreditë e këqija”, duke kërkuar sekuestro prone.

Përmbaruesi Fatos Alimadhi bën fakt të kryer sekuestrimin e një prone në fshatin Bicaj të Gramshit, e cila ka pronare të vetme nënën e debitores Rina Qyra. Alimadhi pretendon se mund të bllokojë pjesën takuese të vajzës debitore, edhe pse e ëma është gjallë.

Kapllan Hyka, vëllai i debitores thotë, se sekuestro në pronën e së ëmës është vendosur pa dijeninë e nënës dhe familjes.

Denoncuesi: Unë jam Kapllan Hyka, i drejtohem emisionit “Stop” për denoncimin e një rasti nga përmbaruesi gjyqësor Fatos Alimadhi, i cili ka vënë nën sekuestro pronën e mamasë time, Manushaqe Hyka. Kjo pronë ndodhet në fshatin Bicaj në Gramsh. Për arsyen se motra ka marrë një mikrokredi dhe nuk ka pasur mundësi shlyerje, sekuestro është vendosur pa dijeninë tonë dhe pa dijeninë e pronares, mamasë tonë, Manushaqe Hyka, e cila është gjallë. Ne jemi 6 fëmijë dhe nëna sot është gjallë. Është pronë e nënës tonë. Ky dokument na ka ardhur para disa ditësh.

Edhe e moshuara Manushaqe Hyka, edhe e bija Rina Qyra deklarojnë se nuk kanë lënë asnjë gjë peng për kredinë.

Gazetari: Si e ke marrë vesh këtë gjë që ka ndodhur?

Manushaqe Hyka: Vonë e mora vesh, tani emora vesh që janë bërë këto gjëra. Unë nuk kam bërë asnjëlloj veprimi.

Gazetari: Ti je pronarja e vetme e kësaj toke në Gramsh?

Manushaqe Hyka: Po.

Gazetari: Ndërkohë që kredinë e ka marrë vajza juaj?

Manushaqe Hyka: Pa dijeninë timen dhe as të fëmijëve të tjerë. Kam 6 fëmijë, 4 djem dhe 2 vajza. E padrejtë ato që e kanë bërë se pa dhënë firmën unë ose familja, nuk bëhen këto gjëra.

Përmbaruesi Alimadhi thotë se bëhet fjalë për një pronë bujqësore dhe mund të bëhet veçimi i pjesëve takuese të debitores.

Gazetari: Pse ju kërkoni që të sekuestroni një pronë që nuk është e saja?

Fatos Alimadhi: Kjo pronë thotë ndodhet në fshatin Bicaj, me një fjalë kjo ka përfituar nga toka bujqësore, është e përcaktuar dhe ne do të vazhdojmë me veçimin e pjesës së debitorit në këtë rast.

Gazetari: Kur do ta veçoni, kur të ndahet nga jeta? Ky është një gabim dhe ju duhet të mbani përgjegjësi. Apo nuk keni marrë mësimet akoma nga gabimet që keni bërë në të shkuarën?

Fatos Alimadhi:Po ku i dini gabimet ju?

Gazetari: Po si nuk i dimë. Ne i kemi transmetuar. Të gjitha këto janë të gabuara sepse para disa muajsh ju keni qenë i proceduar. Ju keni një mision të shenjtë. Ju jeni përmbarues gjyqësor dhe duhet të zbatoni detyrën sipas ligjit. Ju në këtë rast keni vepruar jashtë ligjit. Ju keni vdekur para kohe një pronare të ligjshme dhe thoni “hajde, ja sekuestrojmë bashkëpronarëve”. Ju duhet të zbatoni ligjin siç është ligji dhe jo të vini sekuestro mbi një pronë që pronarja e saj nuk ka dijeni mbi të gjitha. A e dini që zonja Manushaqe Hyka është gjallë dhe thotë se unë nuk kam dijeni lidhur me këtë gjë? Çfarë ka marrë e bija, le ta paguajë e bija.

Fatos Alimadhi: Dakord, dakord.

Gazetari: Duhet të korigjoni gabimet tuaja dhe të mbani përgjegjësi.

Për këtë problematikë, “Stop” i është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, e cila në përgjigjen zyrtare shprehet, se për përmbaruesin Alimadhi ka edhe ankesa të tjera, ndaj ka nisur hetimi disiplinor.

Gazetari: Ministria e Drejtësisë në shkresë shton se sipas një urdhri të ministrit të drejtësisë, i cili ka vendosur kryerjen e një hetimi disiplinor pranë përmbaruesit gjyqësor privat Fatos Alimadhit për shkak të disa ankesave për këtë përmbarues, hetimi, thotë Ministria është në proces në fazën e kryerjes së raportit nga grupi i punës. Kjo ministri i siguron emisionit “Stop” se ky rast i përcjellë prej nesh do të trajtohet me vëmendjen e duhur nga Ministria e Drejtësisë, e cila na falenderon për bashkëpunimin./tvklan.al