“Selecao” do të luajë të shtunën kundër Marokut një miqësore, kombëtaret ndeshen pas 25 vitesh

23:46 22/03/2023

Kombëtarja e Brazilit ka nisur përgatitjet për miqësoren e shumëpritur kundër Marokut, që do të luhet më 25 Mars.

Që nga dita e hënë, futbollistët verdhejeshil ndodhen në Tangier.

Në ekip janë grumbulluar 10 emra të rinj, duke përfshirë talente tè kombëtares U-20, Vitor Roke dhe Andrey Santos, si edhe yjet e Brazilit në U-20 të Amerikës së Jugut, të cilët do t’i bashkohen yjeve Vinicius Junior, Rodrygo, Casemiro dhe Eder Militao.

Nejmar do të mungojë në këtë sfidë për shkak të dëmtimit në kaviljen e djathtë që e pësoi më 19 Shkurt në sfidën e Ligue 1 ndaj Lil.

Portieri i përfaqësueses, Ederson tregoi në konferncën për shtyp për gjenden e ekipit.

“Vijmë pas një periudhe të gjatë me Tite në stol. Unë nuk kam punuar më parë në kombëtare me një trajner të përkohshëm, por ne duhet të punojmë e të japim më të mirën. Ai do të zbatojë strategjinë e tij të trajnerimit për sfidën e së shtunës, kështu që ne duhet ta mësojmë atë, e të japim më të mirën”.

Federata Braziliane ka vendosur si teknik të përkohshëm Ramon Menezes, pas largimit të Tite.

Maroku doli në vend të katërt në Kupën e Botës Katar 2022. Kjo është sfida e parë mes dy kombëtareve në 25 vite.

