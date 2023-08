Selena Gomez do të sjellë këngë të re

Shpërndaje







23:51 18/08/2023

Projekti i ri muzikor “Single Soon” do të publikohet më 25 Gusht

Selena Gomez lumturoi më shumë se 400 mln ndekësit e saj kur njoftoi se po përgatitet të sjellë për publikun një këngë të re.

Kënga e fundit e njohur e Selena Gomez është ajo me këngëtarin tjetër Rema të cilët sollën hitin e titulluar “Calm Down” që u publikua në fund të vitit 2022.

Ndryshe nga projekti i fundit muzikor kjo këngë e cila do të publikohet së shpejti nuk është një bashkëpunim.

Gomez zbuloi në rrjetet sociale titullin e këngës së re që është “Single Soon” një lojë fjalësh si për të thënë se ajo së shpejti do të nxjerrë muzikë të re, por në të njëjtën kohë kështu do të titullohet vetë kënga, e cila do të publikohet javën e ardhshme, ditën e premte më 25 Gusht.

Në po të njëjtën datë edhe artistja Miley Cyrus do të sjellë këngën “Used To Be Young”.

Klan News