Semi zbulon një sekret të Flori Mumajesit, që ndoshta nuk e kemi ditur!

22:07 04/12/2022

Mbrëmjen e kësaj të diele, në spektaklin gjigand të argëtimit aq shumë të dashur e të kërkuar nga të gjithë ne, me autore dhe moderatore Luana Vjollca, të ftuarit ishin mjaft sportiv.

Një nga këto të ftuar ishte dhe këngëtarja e mirënjohur e cila ka qënë dhe kryefjala e medias këtë vit, Semi Jaupaj.

Semi ishte e përfshirë në një sfidë bashkë me “kundërshtarin” e saj në lojë, këngëtari aq i dashur për publikun që i shkruan e këndon dashurisë duke prekur, kështu zemrën e cilitdo prej nesh Irkenc Hyka .

Sfida kishte të bëntë me zbulimin e sekreteve të personazheve të ndryshëm të shoëbizit që këngëtarët i kanë bashkëpunëtorë ose të afërt në jetët e tyre. Nëse ato refuzonin të përgjigjeshin duhej të kthenin nga një shots me pije të shëmtuar në shije.

Një nga këto personazhe për Semin ishte këngëtari Flori Mumajesi i cili së fundmi ka treguar që nuk ndihet aq i vlersuar për muzikën që bën dhe videot e tij kanë berë jehonë në rrjet.

Semi zbuloi një sekret të tij për të gjithë ne, duke thënë që Flori është më i ndjeshëm sesa duket./tvklan.al