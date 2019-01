Senati kthen kandidaturën e Kathleen Ann Kavalec

E përzgjedhura e presidentit amerikan Donald Trump për të qenë pasuesja e Donald Lu-së në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri nuk është miratuar nga Komisioni i Jashtëm i Senatit Amerikan.

Pas disa muajsh pritje kandidatura e Kathleen Ann Kavalec i është kthyer mbrapsht kreut të Shtëpisë së Bardhë në skadim të afatit 30 ditor për rishqyrtim dhe pa ndonjë arsyetim. Vendimi është publikuar më datë 3 janar në faqen online të këtij komisioni në senat.

Kavalec u emërua nga Presidenti Trump në 9 Korrik të 2018-ës dhe që nga ajo kohë, kandidatura e saj ka qenë në pritje për t’u konfirmuar vetëm formalisht nga komisioni i senatit që në shumicë kontrollohet nga republikanët. Madje fotoja e saj figuron në faqen e Shtëpisë së Bardhë si e emëruar për postin e ambasadores amerikane në Tiranë.

Kavalec, ishte parashikuar të dilte në një seancë në senat në muajin shtator, si pjesë e procesit të konfirmimit, por për arsye që nuk dihen ajo nuk dëshmoi. Zëri i Amerikës, thotë se, një javë para seancës emri i saj ishte përmendur në një artikull të gazetës Washington Examiner për lidhje të mundshme të një zyrtari të Departamentit të Shtetit me një oligark rus.

Këtë të enjte Komisioni i Jashtëm i Senatit u dha fund dilemave duke e çuar emrin e saj sërish në zyrën e Trump. Në Nenin 31, pika 6 të rregullores së senatit ku është bazuar edhe vendimi thuhet: Propozimet që nuk konfirmohen ose refuzohen, i kthehen presidentit në fund të një sesioni ose kur Senati e shtyn ose ndërpret punimet për më shumë se 30 ditë.

Do të jetë vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë që do të vendosë më tej se çfarë do të ndodhë me kandidaturën e përzgjedhur prej tij.

Kavalec njihet si një diplomate karriere, me një përvojë rreth 30-vjeçare si përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare. Ajo ka shërbyer si Zëvendës Ndihmës Sekretare në Byronë e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike në Departamentin Amerikan të Shtetit, ndërsa më herët ka drejtuar edhe Zyrën e Punëve Ruse. Që prej largimit të ambasadorit Donald Lu nga Tirana, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri drejtohet nga e ngarkuara me punë, Leyla Moses-Ones.

Tv Klan