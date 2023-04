Serbët bojkotuan zgjedhjet/ Petkoviç: Kutitë e zbrazëta të votimit flasin për karakterin antidemokratik të zgjedhjeve

Shpërndaje







17:20 24/04/2023

Drejtori i Zyrës për Kosovën Petar Petkoviç i tha RTS se kutitë e zbrazëta të votimit ishin treguesi më i mirë se kjo ishte një disfatë për Albin Kurtin dhe komunitetin ndërkombëtar dhe fitore për unitetin serb.

Petar Petkoviç: Vetëm 13 serbë kanë votuar nga gjithsej 45.950 votues të regjistruar në listën zgjedhore, tregon se veriu i Kosovës i bojkotoi plotësisht këto zgjedhje. Është e paprecedentë në historinë e demokracisë evropiane që të organizohen zgjedhje nëpër kontejnerë me qëllim të dëbimit të një populli të tërë. Kjo është me të vërtetë e paprecedent. Përfundimi është se shqiptarët tani do të udhëheqin katër komuna serbe, ku do të qeverisin 98 për qind të popullsisë serbe në veri të Kosovës. Nuk ka normalizim të marrëdhënieve pa formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe.

Ai thekson se Kurti ka dashur ta detyrojë popullin serb të votojë në kontejnerë duke dashur ta shfrytëzojë këtë proces zgjedhor për të dëbuar një popull të tërë.

Nga 13 serbët që kanë votuar, 2 kanë votuar në Mitrovicë të Kosovës, 7 në Leposaviq, 4 në Zveçan dhe asnjë në Zubin Potok, tha drejtori i Zyrës për Kosovën.

Për Beogradin, këto zgjedhje dhe themelimi menjëherë i bashkësisë së komunave serbe do të jenë tema të takimit të Brukselit më 2 Maj.

Në prag të vendimit të kësaj të hene për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, Pertkoviç tha se është absurde të mendosh se aty po lulëzon demokracia.

Klan News