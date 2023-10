Serbët e shqiptarët bashkëqeverisje në Malin e Zi

20:41 30/10/2023

Bashkuan votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri pro rus Andrija Mandiç

Pas gati pesë muajsh nga zgjedhjet parlamentare të 11 Qershorit serbët e Malit të Zi ja kanë dalë që të zgjedhin me ndihmën edhe të dy partive shqiptare Andrija Mandiç si kryetar të ri të Parlamentit në Podgoricë. Mandiç e mori mbështetjen e 49 deputetëve të shumicës së re parlamentare nga 81 deputetë gjithsej.

Deputetët e Partisë Demokratike të Socialistëve në opozitë të ish presidentit Milo Gjukanoviç u larguan nga salla para votimit. Gjatë zgjedhjes së kryeparlamentit të ri pro rus para selisë së Kuvendit u zhvillua protesta e organizuar nga Forumi i Qytetarëve të Lirë. Qytetarët e mbledhur thërrisnin “Tradhti” dhe mbanin flamujt e Bashkimit Evropian dhe Malit të Zi.

Sipas folësve në protestë zgjedhja e Mandiçit si kryetar i parlamentit është një sulm tjetër ndaj karakterit dhe themeleve të thella të shtetit dhe identitetit malazez. Andrija Mandiç deri para se të merrte detyren e re si kryeparlamentar ka kërkuar heqjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës.

Ai po ashtu është shprehur kundër anëtarësisë së Malit të Zi në NATO. Brukseli dhe Uashingtoni kishin shprehur disa herë shqetësimin se mazhoranca e re qeveritare malazeze e Miljoko Spajiç përbëhet nga parti dhe liderë që janë aktivisht kundër vlerave euroatlantike.

Mandiç u akuzua se kishte planifikuar një “grusht shteti” në vitin 2016, së bashku me anëtarët e shërbimit rus për të penguar anëtarësimin e Malit të Zi në NATO. Pas zgjedhjes së kryeparlamentarit do të jetë rradha e votimit në parlament të qeverisë së re të Miljoko Spajiç ku shqiptarët përfaqësohen me Nik Gjeloshaj si zv.kryeministër dhe ministër për zhvillimin ekonomik. Ministër i Administratës Publike Marašh Dukaj dhe Ministër i të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve Fatmir Gjeka.

