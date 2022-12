Serbët ngrenë një barrikadë të re në veri të Kosovës

Shpërndaje







15:54 17/12/2022

Zvelça: Gati t’i heqim vetë, por presim ndërkombëtarët

Një barrikadë e re u shfaq mëngjesin e së shtunës në veri të Kosovës. Policia e Kosovës njoftoi se gjatë natës ajo është ngritur “në lagjen Berxhane që të çon për në në Zveçan”. Megjithatë policia thotë se situata është e qetë dhe nuk paraqiten tensione.

Ministri i Brendshëm Xhelal Zvleça darkoi në Prishtinë me një pjesë të forcave të policisë që shërbejnë në këtë zonë. Ai thotë se qeveria e Kosovës i ka të gjitha kapacitetet për t’i hequr vetë barrikadat, por po bashkëpunohet me ndërkombëtarët.

“Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë të gjitha kapacitetet për ti larguar barrikadat dhe në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar janë duke vlerësuar situatën për reagim adekuat”, tha Zveçla.

Barrikadat që bllokojnë rrugët kryesore të vendit u ngritën nga serbët lokalë në 10 Dhjetor me pretekstin e arrestimit të ish-zyrtarit të policisë, Dejan Pantiç.

Në ditët e para nuk munguan as përplasjet me Policinë e Kosovës dhe forcat e EULEX që monitorojnë situatën. Të dielën aty do të mbaheshin zgjedhjet për 4 komuna, por pas tensioneve ato u shtynë për në Prill të vitit të ardhshëm.

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç ka kërkuar zyrtarisht në KFOR rikthimin e forcave serbe në këtë pjesë të Kosovës, por deri tani kërkesa është kundërshtuar nga faktori ndërkombëtar.

Tv Klan