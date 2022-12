Serbia bojkoton samitin BE-Ballkani Perëndimor

20:51 01/12/2022

Presidenti Aleksandër Vuçiç nuk do të jetë në Tiranë me 6 Dhjetor, shkak emërimi i Nenad Rashiç në qeverinë e Kosovës

Serbia vendosi të bojkotojë samtin BE-Ballkani Perëndimor që do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë. Sipas presidentitAleksandër Vuçiç një gjë e tillë vjen pas reagimit të butë të BE-së ndaj emërimit në Kosovë të Nenad Rashiç, në postin e ministrit për Kthim dhe Komunitete.

“Më mirë të mos jem sesa t’ua dorëzoj në duar. Dhe nuk do t’ua dorëzoj. Askush nga Serbia nuk do të jetë në Tiranë me 6 dhjetor për shkak të reagimit të butë të Bashkimit Europian. Jo vetëm që i kanë shkelur të gjitha normat e marrëveshjes së Brukselit, por edhe të gjitha normat e së drejtës ndërkombëtare”, tha Aleksandër Vuçiç

Vuçiç iu referua një deklarate të zëdhënësit të BE-së për mediat serbe i cili tha se; “është me rëndësi thelbësore që emërimet e ministrave të bëhen në pajtim më Kushtetutën e Kosovës. Në rastin konkret i bëjmë thirrje Kosovës të sigurohet që janë përmbushur të gjithë hapat procedural për emërimin e ministrit që përfaqëson bashkësitë jo shumicë”.

Emërimi i ministrit Rashiç u bë më pak se një muaj pas dorëheqjes se ish ministrit Goran Rakiç nga radhët e Listës Serbe.

Dorëheqja pasoi protestën e përfaqësuesve serbë në veriun e Kosovës me vendimin e qeverisë qendrore për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia.

