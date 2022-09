Serbia nuk ndryshon qëndrim ndaj Kosovës

23:47 13/09/2022

Para ligjvënësve presidenti serb Vuçiç tha se nuk beson në “asnjë marrëveshje” me pushtetin aktual në Kosovë. Ai tha se popullit serb në Kosovë i kanë ndodhur “gjërat më të rënda” që nga ardhja në pushtet e kryeministrit Albin Kurti.

“Derisa unë të kem pushtet, Serbia nuk do ta njohë as drejtpërdrejt, as tërthorazi pavarësinë e njëanshme të Kosovës. Unë nuk do të heq dorë nga lufta ime legjitime për interesat shtetërore dhe kombëtare, si dhe për respektimin e së drejtës ndërkombëtare. SHBA-të e pranojnë shtetësinë e Kosovës dhe gjithmonë do të qëndrojnë përkrah shqiptarëve. Nuk ka asnjë politikë që mund ta ndryshojë këtë qëndrim të tyre”.

Për situatën aktuale në Kosovë, Vuçiç tha se serbët janë duke u ballafaquar me sfida të mëdha të sigurisë, dhe se është vënë re “prani në rritje e forcave të sigurisë të Prishtinës në veri të Kosovës”. Ai ftoi misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, që “të përmbushë” mandatin e tij dhe “të përkujdeset për sigurinë e serbëve”.

“Pavarësisht gjithçkaje, Serbia është e gatshme për dialog me Prishtinën. Kapacitetet tona ushtarako-policore janë dhjetë herë më të forta se sa më parë. Ne kemi më shumë inteligjencë dhe mençuri dhe e dimë se ku janë kufijtë e seriozitetit dhe përgjegjësisë për të ruajtur paqen. Nëse do të shpërthejë ndonjë konflikt, do të ishte fatkeqësi për të gjithë Serbinë”.

Parakusht për vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën, për palën serbe është formimi i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe në Kosovë, që është paraparë me Marrëveshjen e Brukselit. Ndaj fjalimit të Vuçiçit reagoi deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin serb, Shaip Kamberi që tha se Kosova është shtet i pavarur dhe se autoritetet në Serbi duhet t’ua tregojnë këtë realitet qytetarëve.

Në rezolutën e propozuar nga lëvizja opozitare Dveri kërkohet që Qeveria e Serbisë të marrë përsipër ndërprerjen e komunikimit dhe negociatave me Prishtinën, si dhe anulimin e marrëveshjeve të arritura. Propozohet kalimi i negociatave nga Brukseli në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

