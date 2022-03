Serbia porta e hyrjes në Europë për turistët rusë

Shpërndaje







15:15 11/03/2022

Të gjitha fluturimet drejt Beogradit janë plotësisht të zëna

Mbushja e avionëve që lidhin Rusinë dhe Serbinë u rrit me rreth 50% në javën e parë të Marsit, krahasuar me situatën para agresionit ndaj Ukrainës. Edhe udhëtimet tranzit të rusëve nga Serbia drejt shteteve si Franca, Zvicra, Italia dhe Qipro janë shtuar me pothuajse dy të tretat.

Kompania “Air Serbia” është e vetmja që ka vendosur që të vazhdojë fluturimet drejt Rusisë në një kohë kur linjat ajrore të shteteve anëtare të BE-së dhe ato ruse ndalën fluturimet si pasojë e vendosjes së sanksioneve.

Linja ajrore serbe ka dyfishuar kapacitetin e saj të fluturimeve drejt Moskës dhe Shën Petërburgut që nga fillimi i luftës dhe madje ka përfshire aeroplanin e saj më të madh aktualisht të llojit Airbus A330 me kapacitet prej 257 pasagjerësh qe më parë përdorej vetem për fluturime drejt Nju Jorkut.

Pavarësisht ndalimit të fluturimeve të linjave ajrore, rusëve nuk iu ndalohet të udhëtojnë në shtetet e BE-së.

Serbia është ngritur nga vendi i katërt në vendin e 12-të në krye të transfertave për udhëtarët rusë dhe është bërë qendra kryesore për qasje në vendet e tjera europiane. Në vend të parë në përgjithësi renditet Turqia, e cila ofron lidhje me Gjeorgjinë, Gjermaninë, Britaninë e Madhe dhe SHBA-në, e ndjekur nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari, i cili përdoret kryesisht për destinacione në SHBA dhe Azi-Paqësor.

Fluturimet e “Air Serbia” tregojnë se avionët e Beogradit ndërsa largohen nga Moska udhëtojnë në perëndim mbi Kaliningrad pranë Lituanisë duke shmangur Ukrainën, më pas nisen në jug drejt Serbisë.

Klan News