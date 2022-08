Serena Williams konfirmon largimin

19:35 30/08/2022

Tenistja në turneun e fundit të U.S Open

Serena Williams po largohet nga tenisi, por lidhja e saj me këtë sport do të vazhdojë. Fituesja 23 herë e Grand Slam e deklaroi këtë pasi arriti në raundin e dytë të U.S. Open që mund të jetë turneu i saj i fundit. Vetë tenistja nuk e ka të qartë të ardhmen e saj edhe pse ka pranuar se do të vazhdojë të jetë e lidhur me këtë sport.

“Nuk e di se si do të jem pjesë e tenisit për momentin. Por unë ndjej se kemi shkuar shumë larg së bashku, për t’u ndarë përfundimisht”.

Serena Williams ka qenë një stiliste, një aktore dhe ka financuar kompani të ndryshme si investitore. Ndërkohë që ka më shumë mundësi të vazhdojë biznesin jashtë sportit të tenisit. Ajo i është përkushtuar edhe çështjeve sociale si lufta kundër racizmit.

