Seria A drejt revolucionit

13:43 14/07/2022

Gjyqtarët duhet të tregojnë para kamerave arsyet e vendimeve të marra në fushë

Serie A pritet të sjellë risi në vitet në vijim. Gabimet e shumta në sezonet e fundit kanë detyruar drejtuesit e lartë të futbollit italian për të menduar ndryshime të rëndësishme në lojën më magjike. Gjyqtarët, në fund të ndeshjes, do të dalin para kamerave dhe do të shpjegojnë vendimet e tyre të marra gjatë ndeshjes. Jo vetëm kaq, pasi mendohet që kamerat do të pozicionohen edhe në sallën e VAR-it dhe në fund të ndeshjes do të transmetojnë mendimin e një prej asistentëve protagonistë të asaj ndeshjeje.

Seria A është shoqëruar nga gabime të shumta gjatë gjithë sezonit dhe futja e sistemit VAR nuk i shpëtoi arbitrat nga polemikat e gjykimit. Tashmë pritet të ndodhë një revolucion i madh për futbollin italian i cili mund të ketë ndikim edhe në kampionatet e tjera europiane.

Kujtojmë që në Botërorin e Katarit do të ketë një nivel të lartë teknologjie për të shmangur gabimet e gjyqtarëve në fushën e blertë, pasi do të aplikohet pozicioni jashtë loje gjysëm automatik.

Klan News