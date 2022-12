Seriali “Nina” në Tv Klan

19:57 16/12/2022

Me aktorët e njohur Olta Daku, Rajmonda Bulku e Arben Derhemi

“Që Berta është e lojtur unë këtë e dija se ndryshe nuk do ishte shoqja ime…”

Personazhi më i dashur Nina, bashkë me miqtë e saj nisin rrugëtimin nga kjo e shtunë në ekranin e televizionit Klan.

Ky super produksion me pesonazhet më simpatikë, padyshim që do të bëhet seriali i momentit, me aventura dhe humor që do të na largojë nga tensionet e përditshme, sepse Nina, 40 vjeçe është akoma në kërkim të parterit ideal.

“Dardan Studio” edhe në këtë sezon të dytë bën bashkë aktorët më në zë të momentit që nga artistja e mirënjohur Rajmonda Bulku, te kryepersonazhi Olta Daku, Arben Derhemi, Erjona Kakeli, Bes Bitraku e shumë të tjerë.

Producenti Gent Prizreni me autoren Raelva Shabanaj dhe regjisorin Mateo Cingu këtë sezon të dytë, Ninën e kanë vendosur në një tjetër nivel. Një personazh që do ta shihni në disa situata që pasqyrojnë jetën e secilit. Nina do të vijë tek ju me situata komike por jo vetëm, edhe me ngjarje që do të prekin çdokënd.

Çdo episod ka suprizat e veta por ky serial mjaft i dashur ka dhe një surprizë të madhë të cilën duhet ta zbuloni vetë. Për të gjithë ju që e keni pritur “Nina” vjen premierë këtë të shtunë në orën 20:05. Për 10 javë çdo mbrëmje të së shtunës zbuloni aventurat e Ninës.

