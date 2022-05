Serie A, titulli shtyhet në javën e fundit

23:41 15/05/2022

Milan dhe Inter fitojnë përballjet e tyre

Titulli kampion në Itali do të vendoset në javën e fundit.

Pas fitores 2 – 0 të Milanit me Atalantën, Interi mundi 3 – 1 Cagliarin, duke e mbajtur diferencën e pikëve në 2 me ekipin e Piolit në krye.

Në javën e fundit të Serie A, Milan do të luajë me Sasuolon, ndërsa Interi me Sampdorian.

Kuqezinjtë synojnë trofeun e kampionit pas 11 vitesh, ndërsa zikaltërit mbrojtjen e titullit.

