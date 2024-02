Sërish aksident në Fier: 2 makina përfundojnë në kanal

19:53 03/02/2024

Këto janë pamjet që vijnë mbrëmjen e kësaj të shtune nga fshati Portëz i Fierit. Një tjetër aksident mes dy makinave bëri që të dyja mjetet të përfundonin në një kanal anës rrugës. Për pasojë një prej shoferëve mbeti i plagosur dhe u dërgua në spital për ndihmë mjekësore.

“Rreth orës 19:00, në aksin rrugor “Patos-Fier”, në fshatin Portëz, automjeti tip “Audi”, me drejtues shtetasi Xh. G., është përplasur me mjetin tip “Opel”, me drejtues shtetasi H. Rr., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor vazhdon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit”, tha policia në një informacion për mediat.

Më herët, në një tjetër aksident të ndodhur po në Fier, 4 persona mbetën të plagosur ( Lexo më shumë ). Edhe në këtë rast dy automjete u përplasën me njëra-tjetrën dhe njëra prej tyre përfundoi në trotuar./tvklan.al