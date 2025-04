Deputetët nuk kanë arritur ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës as pas tentimit të shtatë radhazi, pasi kandidatja e partisë fituese, Lëvizja Vetëvendosje, për kryetare të Kuvendit, përsëri nuk u votua të Dielën.

Seanca e radhës do të mbahet të Martën, njoftoi kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari. Në prag të seancës, përfaqësues të partive parlamentare veçse kishin paralajmëruar dështimin e radhës të seancëse, duke thënë se nuk i kanë ndryshuar qëndrimet nga seancat e kaluara.

Gati 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 Shkurtit, procesi ka ngecur për shkak të mospajtimeve mes disa prej partive më të mëdha parlamentare për postimin e kryetarit të Kuvendit. Konstituimi i Kuvendit, i nisur më 15 prill, po dështon për shkak se Vetëvendosje nuk po arrin t’i sigurojë votat e nevojshme për kandidaten e saj për kryetare, Albulena Haxhiu. Vetëvendosje i ka 48 ulëse nga 120 sa i ka Kuvendi i Kosovës dhe Haxhiu i mori vetëm 57 vota për të dielën.

Deputetët e opozitës së deritanishme thanë të dielën se kjo gjendje tregon se Kurti nuk i ka votat madje as për krijimin e Qeverisë së re. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, e akuzoi Vetëvendosjen pas seancës se po e mban “peng” vendin duke këmëngulur për ta propozuar vetëm Haxhiun.

“Krejt kjo po ndodh për shkak të tekave të LVV-së për ta mbajtur shtetin peng për një njeri. Rruga e vetme është të tërhiqen dhe të dalin me një kandidat tjetër”, tha Krasniqi. Ai shtoi se është “e qartë që VV-ja nuk i ka numrat, jo vetëm për Albulena Haxhiun, por as për Albin Kurtin për krijimin e Qeverisë”.

“Nëse vazhdon kjo bllokadë, është shumë më mirë të shkohet në zgjedhje”, theksoi Krasniqi.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, tha se Vetëvendosje nuk ka votë as për Haxhiun dhe as për ndonjë kandidat tjetër. Ajo bëri thirrje për një marrëveshje politike mes VV-së dhe partive të tjera, por jo me LDK-në.

“Institucionet konstituohen me marrëveshje politike. VV insiston të marrë të gjitha institucionet pa pasur shumicën, por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë”, tha Bajrami.

