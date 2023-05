Sërish probleme për Juven

23:43 23/05/2023

Bardhezinjtë rrezikojnë një tjetër penalizim, ndërsa në Qershor nis hetimi për manovrat me pagat

Për Juventusin, makthi nuk ka mbaruar. Pas dhjetë pikëve penalizim të vendosura nga Gjykata e Apelit e Federatës Italiane për hetimin për plus valencat, “Zonja e Vjetër” pritet që të përballet me një tjetër muaj të ankthshëm.

Më 15 Qershor, gjyqi federal i Federatës Italiane do të marrë nën shqyrtim çështjen për ‘manovrën e pagave’ të sezonit 2019-2020 e vitin pasardhës, marrëdhëniet me disa agjentë sportivë dhe partneritetet me klube të tjera.

Bardhezinjtë rrezikojnë një tjetër penalitet, si edhe të dënohen nga UEFA për të mos marrë pjesë në kompeticionet europiane. Juvja akuzohet se ka shkelur nenin 4.1, sa i përket korrektësisë sportive.

Në të njëjtën kohë, UEFA pasi ka marrë të gjitha dokumentet nga prokuroria e Torinos, po kryen hetimet paralele dhe është duke përgatitur përjashtimin e Juventusit nga kompeticionet e europiane. Vendimi i Nyon pritet që të jepet në muajin Qershor.

