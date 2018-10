Sërish tërmete të forta, epiqendra në thellësinë e detit Jon

Pas tërmetit të fuqishëm që ra mbrëmë në ishullin Zakyntho në Greqi, tre tërmete të tjera kanë rënë pasditen e sotme. Epiqendra ka qenë sërish në detin Jon.

Sipas Institutit grek të Sizmiologjisë, rreth orës 16:07 janë regjistruar lëkundje me magnitudë 4.7 me epiqendër në detin Jon në një thellësi prej 10 kilometra nën tokë. Tërmeti është ndjerë në Zakyntho, Patra dhe Athinë.

Në orën 16:35 ka rënë një tjetër tërmet me magnitudë 4.1, epiqendra sërish në thellësin e detit Jon. Në orën 16:48 janë ndjerë sërish lëkundje sizmike me magnitudë 3.8. Tërmeti është ndjerë në këto 3 qytete të Greqisë. Mediat greke nuk kanë raportuar për persona të lënduar, as për dëme materiale. /tvklan.al