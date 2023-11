“S’është mbyllur sahati, 6 muaj pa drita” | Paguan rregullisht, gjobitet sërish qytetari

21:52 27/11/2023

Për gjobën 20 milionëshe, qytetari Ndue Kolthi takon drejtorin e OSHEE-së Lezhë, i cili sapo ka marrë detyrën. Ky i fundit thotë, se do ta shohë problemin, për t’i dhënë një zgjidhje.

Ndue Kolthi: Sahatin e ka hapur elektricisti. Unë s’e kam hapur.

Drejtori: Kush elektricist?

Ndue Kolthi: Mark Fizi! Thirre këtu ti! Më mirë se Marku nuk e di kurrkush situatën. Ai e ka hapur sahatin. I kam thënë në qoftë se na dalin problem, mos e hap sahatin. “Jo mbaj unë përgjegjësinë. Kam fol me Drejtorin”. 20 milionë lekë gjobë unë s’e di…

Drejtori: Shife njëherë, ka ndonjë raport pune?

Punonjësi i OSHEE: Po shef! Kur e ka bërë pagesën?

Drejtori: Ja hajde, shife këtu!

Punonjësi i OSHEE: Del tek 286 mijë lekë, kurse te fatura e ktëtyre, kurse dëmi ekonomik nuk kam akses unë me e pa atje pjesën, s’e ka njeri më vete këtë të dëmit ekonomik, po është një, që ka pas vulat e dëmtuara. Është sistemuar pastaj, do jetë sistemuar.

Drejtori: Po pra, po kush e ka sistemuar?

Punonjësi i OSHEE: XXXX, se ia ka lënë detyrë task forca për me sistemuar.

Drejtori: Po pra, po ai procesverbali, që është vendosur vula?

Punonjësi i OSHEE: Procesverbalin duhet me e pa, se është çuar!

Ndue Kolthi: E kanë lënë hapur, është hapur akoma ajo (sahati) edhe sot është hapur ai sahati.

Punonjësi i OSHEE: Nuk e kanë mbyllur akoma si sahat?

Ndue Kolthi: S’është mbyllur më sahati, rrimë pa drita 6 muaj.

Drejtori: Po del raporti i punës, quhet e mbaruar ajo. O XXXX si është puna e këtij..?

Punonjësja e OSHEE: S’ka dërguar asnjë raport pune (elektricisti).

Drejtori: Do merrem unë ta diskutoj, edhe do të marr në telefon!

Pas qytetarit gazetarja e Stop, takon në zyrat qendrore të OSHEE-së, koordinatorin për mediat, Ardi Kola, i cilit thotë se do të shihet gjithë praktika, pasi kontrollet bëhen nga OSHEE dhe nga task forca e ministrisë.

Ardi Kola: Pikë së pari duhet të shikojmë kush është arsyeja e vendosjes së gjobës, në cilat rrethana është vendosur ajo dhe nga cilat grupe është vendosur, nëse është siç thoni ju. Sepse duhet sqaruar që janë marrë 2 njësi kontrolli ose verifikimi në terren. Është një njësi kontrolli e cila varet nga OSSH-ja dhe është dhe një njësi kontrolli që varet nga ministria, po njësi task force. Pra, ky është hapi i parë për të parë kush nga grupet kanë qenë dhe kanë bërë veprimet në fjalë dhe për të verifikuar në lidhje me pyetjet që bëni, që është njoftuar apo jo abonenti, sikurse ai pretendon, që nuk ka qenë në dijeni të dëmit. Natyrisht do t’i drejtoheshim dhe Lezhës, por mesa thoni ju bëhet fjalë për një rast të Dhjetorit të 2022-shit, drejtori i Lezhës për fat ka dy javë që ka nisur punë, nuk besoj se do na ndihmonte shumë. Kështu që do nisim të gjitha verifikimet e mundshme në lidhje me rastin për të parë çfarë ka ndodhur dhe pastaj për të parë cila është forma, nëse ka hapësirë për ta zgjidhur.

Ne mësuam, se është thirrur elektricisti Mark Fizi, por ai ka mohuar që të ketë ndërhyrë në matësin e qytetarit, pasi nuk ekziston asnjë urdhër pune. Sahati është lënë i hapur, pasi nuk mund t’i shërbejnë një abonenti debitor, por nuk është çuar për procedim penal, pasi kontrata është në emër të një personi që nuk jeton. /tvklan.al