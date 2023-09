Sesioni i ri parlamentar nis me mosmarrëveshje

17:07 01/09/2023

Bardhi: PS refuzoi diskutimet në seancë për shqetësimet e elektoratit

Ende pa u zhvilluar seanca e parë plenare, puna në Kuvend ka nisur me mosmarrëveshje. Në konferencën e parë të kryetarëve, PD ka kërkuar që të hënën të zhvillohet një seancë jo vetëm ceremoniale por të ketë në fokus shqetësimet e qytetarëve. Një kërkesë e tillë është përballur me refuzimin e socialistëve.

“Kishim mundësi të realizonim atë që në fakt është një çështje e mbartur nga sesioni i shkuar, pra nga muaji Korrik që lidhet me seancën e posaçme për problematikat e zgjedhësve”, tha Gazment Bardhi.

“Kolegët e opozitës përsëri përpiqen që Kuvendin ta sjellin dhe ta trajtoni si shesh për të sjellë ato përsheshet e tyre. Çdo shqiptar dhe çdo zgjedhës e di jashtëzakonisht mirë se kush është me ta, kush ka qenë me ta gjithë këto kohë”, u shpreh Tno Gogu.

Nisja e sesionit të ri parlamentar vendos para detyrimit deputetët për t’u regjistruar në grupet parlamentare përkatëse. Për demokratët kjo mbetet sfida e radhës, në kushtet kur janë të ndarë në tre grupime.

“Pavarësisht ku ne jemi regjistruar, pavarëisht mendimeve të ndryshme që ndajmë për çështje të ndryshme brenda kampit opozitar, nuk ka asnjë arsye pse të gjthë mos të jemi në një sallë, të diskutojmë, të ndërtojmë një aksiomë të përbashkët për tu përballur me regjimin e Edi Ramës”, tha Bardhi.

Përpara këtyre tre grupeve të demokratëve, PS do duhet të zgjedhë se me kë do të bashkëpunojë.

“Nuk zgjedhim partnerë pazaresh, ne zgjedhim bashkëpunëtorë pune që do të thotë që ajo axhendë që unë përmenda, 20/30 të përmbushet me sukses”, tha nënkryetari i PS, Toni Gogu.

Ndonëse është konfirmuar nga kryesocialisti si kryetar Grupi, Bledi Cuci nuk mori pjesë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Postin e ri në parti, pritet ta zyrtarizojë ditën e hënë.

