Sesioni i ri parlamentar nis me ndryshimet në qeveri

08:41 15/01/2024

Opozita paralajmëron bllokim, mazhoranca miratim ligjesh pa debat

Sot në pasdite pritet të nis sesioni i ri i parlamentit të Shqipërisë. Palët që në nisje të këtj viti kanë bërë të ditur qëndrimet e tyre në këtë seancë plenare.

Demokratët pas mbledhjes së grupit të premten bënë të ditur se nuk do të heqin dorë nga strategjia e përpjekjeve për bllokimin e seancave ndërsa Kryeministri nga ana tjetër pak ditë më parë i lajmëroi opozitarët se dhe ata si mazhorancë nuk do të heqin dorë nga qëndrimi i 3 muajve të fundit: Do miratojnë ligje duke ngritur kartonat pa zhvilluar debate, ndërsa diskutimet do të zhvillohen në komisione në mbledhje online sa kohë sipas tij nga ana tjetër do të hidhen flakadanë dhe do të tentohen përleshje fizike.

Që në seancën e parë do të duhet të miratohet dekreti i Presidentit për ndryshimet në qeveri. Ndërkohë reforma të rëndësishme dhe ligje shumë të debatuara nga opozita që kërkojnë shumicë të cilësuar do të duhet të miratohen gjatë këtij sesioni të ri.

Për një nga më të rëndësishmet janë amendimet në ligjin elektoral debatet për të cilat kanë nisur pa nisur parlamenti. Një tjetër çështje eshte ligji për Komisionet Hetimore pritet të shpalosë debate të ashpra. Ky sesion i ri që në nisje premton zhvillime dinamike edhe pse pavarësisht se ligjvënësit kanë qenë me pushime prej më shumë se 3 javësh, politika nuk është ndalur asnjë ditë së prodhuari lajme.

