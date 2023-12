Sekuestrohen në Sarandë pajisje elektroshtëpiake të kontrabanduara me vlerë 1 500 000 Lekë

Shpërndaje







17:09 21/12/2023

Si rezultat i administrimit të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, se 1 person po transportonte nga Tirana në Sarandë, mallra të kontrabanduara, me qëllim shitjen, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të Komisariatit të Policisë Sarandë goditën këtë rast paligjshmërie.

Në vijim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin N. A., 34 vjeç, banues në Tiranë.

Nga kontrolli në automjetin tip “Benz” që drejtonte 34-vjeçari, shërbimet e Policisë gjetën pa fatura shoqëruese dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 328 pajisje elektroshtëpiake, me vlerë rreth 1 500 000 Lekë, të cilat dyshohet se janë të kontrabanduara dhe se po transportoheshin me qëllim shitjen me pakicë, në qytetin e Sarandës.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al